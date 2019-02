“Generare Futuro – Valore lavORO” – Incontro con le aziende

ACLI Genova promuove con altre importanti associazioni genovesi il percorso “Generare Futuro – Valore lavORO”, nove appuntamenti rivolti ai giovani per migliorare la loro “occupabilità” nel mercato del lavoro.

Chi ha partecipato al percorso e chi ha perso quella opportunità potrà ugualmente partecipare all’evento che avrà luogo mercoledì 20 febbraio presso l’auditorium di Palazzo Rosso in via Garibaldi a Genova, in cui verrà portato il contributo o la testimonianza di numerosi esperti del mercato del lavoro e non solo.

Al termine i partecipanti muniti di curriculum vitae potranno incontrare aziende, agenzie per il lavoro ed enti di formazione.