Moconesi. Si chiama sagra del raviolo, ma la celebre pasta fresca non è il solo piatto protagonista della sagra in programma a Gattorna alta dal 24 al 26 luglio. Sul campo sportivo San Giacomo ci sarà spazio per asado, focaccia col formaggio e altri piatti tipici. Non mancherà l’intrattenimento musicale con una pista di oltre 250 mq per ballare. L’ingresso è libero