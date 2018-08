Galà sul ghiaccio per gli atleti dell’Ice club Genova

Genova. Appuntamento alla pista da ghiaccio del Porto Antico di Genova domenica 20 marzo alle ore 18 per godersi le evoluzioni sul ghiaccio degli atleti dell’Ice Club Genova.

La società di pattinaggio artistico su ghiaccio genovese ha organizzato una Festa in occasione della fine dei corsi stagionali, ormai prossima. Una sorta di saggio finale che darà modo agli atleti agonisti di mostrare per una volta “in casa” gli esercizi che normalmente eseguono nelle gare fuori Genova e che si concluderà con una colorata esibizione finale di gruppo, a cui prenderanno parte tutti i corsisti.

“Quest’anno non ci saranno ospiti speciali come nel Gala che avevamo presentato lo scorso anno ma abbiamo comunque voluto offrire alle famiglie dei nostri atleti e alla città un momento in cui stare insieme e godersi la magia del ghiaccio”, afferma Andrea Galanti, presidente della società sportiva. Saranno circa una decina gli atleti che proporranno coreografie singole, ciascuno con la propria musica e il proprio costume, mentre per l’articolata esibizione corale che costituirà il gran finale della serata si ritroveranno sul ghiaccio decine di allievi di diverse età, impegnati in una coreografia di insieme. “È un esperimento che facciamo per la prima volta, con l’intento di coinvolgere e divertire tutti”.

I corsi nella Pista del Porto Antico (che resterà aperta al pubblico sino al 28 marzo) termineranno giovedì 24 marzo 2016. Il fatto che non si possa disporre di una pista aperta a Genova per un arco di tempo più lungo rimane il grande cruccio dei dirigenti dell’Ice Club Genova, continuamente impegnati a organizzare trasferte e stage per permettere agli allievi di continuare ad allenarsi durante il resto dell’anno. Nonostante le difficoltà, però, in questa stagione la costanza è stata premiata da diversi podi e ottimi piazzamenti nelle gare interregionali e intersociali (tra cui tre medaglie d’oro vinte rispettivamente dalle giovanissime Susanna D’Alì e Michelle Roggerone e da Michela Fanucchi nel circuito adulti). Ma il successo più importante è che per la prima volta l’Ice Club Genova, grazie a questi risultati, potrà partecipare a una gara internazionale, la 28esima Coppa Europa che si terrà a Canazei i primi d’aprile, a cui prenderà parte Susanna D’Alì. “Continueremo a impegnarci al massimo per miglioraci, con la speranza di potere disporre di un impianto regolamentare a Genova prima o poi” auspica la direzione della società. “Intanto invitiamo tutti a venire a divertirsi con noi questa domenica e diamo appuntamento al prossimo inverno a coloro che vogliono imparare a pattinare”.