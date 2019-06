Galà Artistico Internazionale all’Oratorio di Sant’Erasmo a Genova

Domenica 16 Giugno alle ore 21 presso l’Oratorio di Sant’Erasmo a Genova, l’Associazione Spazio Musica di Genova organizza un Galà Artistico Internazionale, in cui si esibiranno cantanti lirici italiani e stranieri cher hanno frequentato i corsi di perfezionamento presso l’Associazione Spazio Musica di Genova verranno eseguiti arie e brani da opere di: Paisiello, Puccini, Mozart, Rossini, Donizzetti, Mascagni, Offenbach, Boito, Ponchielli, Haendel

L’Associazione Spazio Musica, fondata da Gabriella Ravazzi e Manlio Palumbo Mosca, riconosciuta e patrocinata fin dal suo nascere dall’allora Ministero Beni e attività Culturali, dal 1984 organizza sempre con i migliori docenti: “Stages Internazionali” per strumentisti e cantanti, “Laboratori lirici internazionali” (Opera Workshop) per cantanti, direttori, e professori d’orchestra, “Accademie annuali e triennali di perfezionamento” per Cantani Lirici, Direttori d’Opera, Pianisti accompagnatori. Spazio Musica organizza anche numerosi concerti e concorsi nazionali ed internazionali per cantanti e direttori d’orchestra sia in Italia che all’estero.

L’ingresso è gratuito