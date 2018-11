“Gaia Gaudi” – Circumnavigando Festival

Tra acrobazia e poesia, tre appuntamenti con il teatro circo internazionale adatti al pubblico di ogni età. Un progetto Associazione Culturale Sarabanda. Cosa fare quando i giovani pretendono spazio ma gli anziani non hanno nessuna intenzione di cederglielo? Nella nostra società il ricambio generazionale in qualsiasi campo non avviene più come un tempo. L’aspettativa di vita si è allungata, si va in pensione sempre più tardi e per le diverse generazioni diventa quindi vitale costruire anche nei posti di lavoro una relazione di scambio e dialogo proficua.

Gardi Hutter, clown tedesca affermata a livello internazionale, ha deciso quindi di portare sul palco la sua famiglia, quella vera, composta da due figli e una nuora, per dare vita a uno spettacolo di teatro circo poetico e antropologico. Cura la regia uno che di famiglia se ne intende: Michael Vogel, direttore artistico della Familie Flöez.