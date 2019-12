Fuochi d\'artificio all\'Arena di Albaro

Domenica 15 dicembre alle ore 21.30 Fuochi d’artificio di Natale all’Arena Albaro Village

Si conferma la collaborazione tra Arena Albaro Village e Setti Fireworks e dunque si conferma anche l’appuntamento con i Fuochi d’Artificio di Natale. Domenica 15 dicembre alle ore 21,30 avrà inizio lo spettacolo piromusicale, con brani musicali inediti, a tema natalizio. Setti Fireworks è l’azienda genovese, leader a livello nazionale, nella progettazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici e piromusicali.

I fuochi partiranno dal tetto del fabbricato principale, saranno visibili all’interno di tutta l’area dell’Arena di Albaro, all’ingresso lato mare e lungo i due passaggi di levante e ponente. E si sentirà molto bene anche la musica grazie agli amplificatori montati per l’occasione. Il momento perfetto per concludere una domenica di festa, magari dopo avere cenato in uno dei locali dell’Arena.