Full immersion di recitazione per un massimo di 5 persone per corso in un programma intensivo elaborato per aspiranti attori, preparazione di provini, lettori, giornalisti, youtuber e articolato sulle basi del lavoro dell’attore.

Il programma è fondato sulla filosofia “learning by doing”, un modello educativo che permette ai partecipanti di acquisire di più in meno tempo. Le full immersion sono strutturate in modo da permettere agli allievi di acquisire conoscenze e competenze di base degli strumenti.

Programma: impostazione della voce, dizione, interpretazione, recitazione in prosa, recitazione in versi, analisi del testo

Settimane: 2 – 6 luglio; 9 – 13 luglio; 16 – 20 luglio; 23 – 27 luglio; 30 luglio – 3 agosto; 6 – 10 agosto

Il percorso sulle basi può essere utilizzato per la preparazione a provini

La full immersion di recitazione del Teatro G.A.G. offre ai propri allievi l’occasione per imparare a conoscere il proprio talento. A differenza di un semplice corso di recitazione la full immersion consecutiva per 5 giorni dà risultati visibili subito ed è molto divertente per il repertorio utilizzato. Per sortire determinati risultati deve essere effettuata con un piccolo numero di allievi.

Se vuoi sperimentare le tue potenzialità e farlo con un programma ricco di creatività con una solida preparazione sulle basi della recitazione potrai frequentare con successo anche le nostre classi di Doppiaggio, Speakering, Lettura di audiolibri e VideoActing. Dalla dizione, fondamentale per la professione dell’attore, all’impostazione della voce, dal controllo dell’espressione all’interpetazione.

