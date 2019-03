Friends@518 – Galata Museo del Mare

Dopo la pausa invernale inizia la stagione 2019 degli eventi targati Friends! abbiamo scelto una location nuova, di altissimo livello, incastonata nel cuore della nostra amata Genova…

518 Cocktail & Restaurant c/o Galata Museo del Mare

pensando di unire divertimento e cultura

dalle 19 alle 21:30 buffet su prenotazione curato nei minimi particolari dallo staff del 518 Cocktail & Restaurant…con la possibilità per tutti gli amici che desiderano cenare, di gustare i burger della casa…potendo scegliere tra meat burger, fish burger e vegan burger…

la selezione musicale spazierà dalle sonorità deep e elettro nella prima parte della serata, per passare alla dance e house attuale e per finire con un omaggio agli anni 90

in consolle…

Marco Trentini

Mingus

Pierpaolo “Pier” Spagnulo

IMPORTANTE!!!

durante la serata, dalle 19 alle 21, sarà possibile usufruire di visite guidate all’interno del sommergibile S 518 Nazario Sauro

Per chi arriva in macchina 3 comodi parcheggi:

Parcheggio Marina

Parcheggio NH

Parcheggio Acquario…per il quale abbiamo stipulato una convenzione sconto del 50%

inoltre, abbiamo anche stipulato una convenzione con Radio Taxi. sarà sufficente comunicare al centralino (0105966) che si è diretti all’evento dei FRIENDS al 518 per poter usufruire di uno sconto del 10% sull’importo della corsa sia per l’andata che per il ritorno….la convenzione stipulata esclude le chiamate WhatsApp..

Le più belle immagini della serata verranno immortalate dal maestro e amico Carlo Alberto Alessi (Instantpic) -www.carloalbertoalessi.com

per info e prenotazioni aperitivo:

3405832939 (Marco)

3357429708 (Mingus)

3465182870 (Renato – Party Planner 518)

010/2345312 (518 – dalle 18 in poi)

per info e prenotazioni visite al sommergibile S 518 Nazario Sauro

3465182870 (Renato – Party Planner 518)

010/2345312 (518 – dalle 18 in poi)