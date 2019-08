Friends Party – 10° Anniversario Mercato Ortofrutticolo

Sabato 14 Settembre i Friends accoglieranno voi amici con un incredibile “bentornati” dalle vacanze estive…

…un evento unico…istituzionale…che vi aprirà le porte di uno dei tanti tesori nascosti della nostra amata Zena…festeggeremo il 10° Anniversario del Mercato Ortofrutticolo di Genova…

…per questo speciale “Open Day” il Mercato si trasformerà completamente, verranno infatti allestite varie aree, in particolare per lo “Street Food” a cura degli amici della Rete di Imprese Liguri Stradda, che svolgeranno l’attività a bordo di ApeCar e truck speciali…

…potrete quindi gustare aperitivi oltre che cenare accompagnati dalle tipicità liguri come il Consorzio della Focaccia di Recco e tante altre specialità…

…ovviamente sarà allestita una postazione FRIENDS…che vi terranno compagnia con un sottofondo musicale adatto, e a partire dalle ore 18, l’orario dell’aperitivo, daranno “il via alle danze” :-)

I Friends sbarcano al Mercato Ortofrutticolo di Genova quindi…è proprio il caso di dirlo :-)

In consolle…

Marco Trentini DJ

Mingus DJ

Pier DJ

le immagini della serata saranno immortalate dal Maestro Mattia Vannini Photographer…

come raggiungerci:

– in auto o scooter prendendo l’uscita di Genova Bolzaneto e parcheggiando nell’ampio parcheggio gratuito all’interno del Mercato;

– in Taxi: abbiamo attivato una convenzione a tariffe agevolate per gruppi di persone con gli amici di Radio Taxi Genova 5966…basterà prenotare il taxi allo 0105966 comunicando che si è diretti alla festa organizzata al Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, facendosi trovare in uno degli 8 punti di ritrovo dedicati:

1)Cavalcavia Via A. Carrara (fino a 4 pax. 28 Euro, fino a 6 pax. 30 Euro);

2)Piazza De Ferrari (fino a 4 pax. 22 Euro, fino a 6 pax. 24 Euro);

3)Piazza della Vittoria (fino a 4 pax. 23 Euro, fino a 6 pax. 25 Euro);

4)Stazione Brignole (fino a 4 pax. 23 Euro, fino a 6 pax. 25 Euro);

5)Stazione Principe (fino a 4 pax. 20 Euro, fino a 6 pax. 22 Euro);

6)Piazza Vittorio Veneto (fino a 4 pax. 16 Euro, fino a 6 pax. 18 Euro);

7)Hotel Mediterranee Pegli (fino a 4 pax. 28 Euro, fino a 6 pax. 30 Euro);

8)Taxi Sestri Via Travi (fino a 4 pax. 20 Euro, fino a 6 pax. 22 Euro);

…la convenzione vale esclusivamente per servizio radio taxi, escluse le chiamate Whatsapp,..

…inoltre le tariffe agevolate escludono eventuale supplemento festivo di 2 Euro e notturno di 2,5 Euro…

per info:

3405832939 (Marco)

3357429708 (Mingus)

un ringraziamento particolare a chi ha reso possibile l’organizzazione di un tale evento e ci ha supportati in tutti gli aspetti organizzativi, in particolare SGM (Società Gestione Mercato) e Confcommercio Genova.

Welcome to Mercato Ortofrutticolo di Genova! Welcome to FRIENDS Party ;-)