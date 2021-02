“Fratelli tutti”: sit-in di cristiani e musulmani per il dialogo tra le fedi

Nella Giornata Internazionale della Fratellanza Umana istituita dalle Nazioni Unite giovedì 4 febbraio alle ore 18 in piazza Giacomo Matteotti gli uffici per l’Ecumenismo e Migrantes dell’Arcidiocesi di Genova e la Comunità di Sant’Egidio organizzano il sit-in “Fratelli tutti” per affermare l’urgenza della promozione di una cultura dell’incontro e del dialogo tra i mondi cristiano e musulmano, la cultura laica e tutte le fedi religiose.

Parteciperanno giovani italiani e immigrati, autorità religiose, tra le quali il presidente del Centro Culturale Islamico e portavoce della comunità musulmana genovese Husein Salah, e tante persone convinte che le sfide complesse del tempo presente non possano essere affrontate in modo individuale o contrapposto ma sia necessario lavorare per costruire una nuova amicizia sociale a partire dalle nostre città.

La manifestazione si terrà nel pieno rispetto delle normative vigenti di distanziamento interpersonale.