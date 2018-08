I fratelli Khachatryan suonano al Carlo Felice

Genova. Nativo di Erevan, in Armenia, Sergey Khachatryan è noto per aver vinto il Primo Premio al Concorso internazionale Jean Sibelius di Helsinki nel 2000, divenendo il più giovane vincitore di sempre nella storia della competizione.

Sorella di Sergey, Lusine Khachatryan ha vinto il Concorso Pianistico Internazionale Città di Ostra e il Città di Marsala in Italia e il Secondo Concorso Ouistreham a Le Havre. Assieme al fratello Sergey ha registrato vari album, fra cui l’ultimo My Armenia, uscito per Naïve, con opere di compositori armeni.

Lui al violino, lei al pianoforte, portano sul palcoscenico del Carlo Felice brani di Mozart, Prokof’ev e Schumann.

Inizio alle 21, biglietti da 22,50 euro.