Francesco Guccini si racconta al Teatro Carlo Felice

Genova. Francesco Guccini torna in scena per un evento speciale il 24 ottobre, per raccontare, attraverso riflessioni e aneddoti, quarant’anni di carriera che hanno unito diverse generazioni nel segno della piùoriginale poesia musicale.

Un percorso inedito nella storia di uno dei nostri massimi artisti, che è anche storia di una grande stagione della nostra cultura e dei suoi protagonisti. Accanto alle canzoni, tra i più grandi classici della canzone d’autore, i romanzi di successo, i miti e le ispirazioni di un Maestro tanto riservato quanto seducente.

Nella serata alla narrazione si unisce un concerto dei suoi Musici, i musicisti che l’hanno accompagnato in tutta la sua lunga carriera contribuendo a connotare il caratteristico pathos delle sue canzoni.

Interpreteranno un repertorio di capolavori in quello che è stato definito un neverending tour di continuo successo per oltre 40 anni.

Inizio alle 21 al Teatro Carlo Felice. I biglietti costano 28,75 euro (prevendita compresa)