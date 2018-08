Francesco De Gregori si racconta a “Passo d’uomo”

Genova. In occasione dell’uscita del libro Passo d’uomo (Laterza 2016), Francesco De Gregori si racconta per la prima volta attraverso una serie di conversazioni condotte da Antonio Gnoli. La sua vita e il suo mondo emergono in una successione di pensieri, ricordi ed emozioni. L’intima intelligenza delle sue canzoni fa da sfondo alle nostre esistenze intrecciate con la storia italiana.

Appuntamento a Palazzo Ducale alle 21 nella sala del Maggior Consiglio. I.nterviene Nicla Vassallo.

Ingresso libero sino all’esaurimento dei posti disponibili.