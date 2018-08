Francesco De Gregori live a Genova

Genova. Francesco De Gregori live al teatro Carlo Felice il 25 maggio alle 21. Il cantautore arriva a Genova con il suo Vivavoce tour 2015. Uno spettacolo che rivisita alcuni dei suoi brani più famosi e altri minori.

“Quando qualche anno fa ho cominciato a pensare ad un disco come VivaVoce – dice – mi sono chiesto come avrebbe potuto prenderla una parte del mio pubblico. So che in molti sono affezionati a quelle che chiamiamo le “versioni originali” delle canzoni che amiamo, anche a me capita a volte con le canzoni degli altri: un certo suono in un punto, una certa inflessione della voce. Qualcosa che è scolpito nella nostra memoria di una giornata passata, di quando magari eravamo molto diversi, più giovani.

Però, però: ho anche pensato che questo nuovo disco non sottrae nulla al passato. Non è come se, diciamo, Picasso si aggirasse di notte a casa di quelli che hanno comprato i suoi quadri e glieli ritoccasse contro la loro volontà cambiando un segno o un colore qua e là, o magari anche solo sostituendogli la cornice. Io non vado a casa di quelli che conservano Rimmel o La donna cannone sotto al cuscino e glieli sostituisco di nascosto: VivaVoce è solo musica in più”.