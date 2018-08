Fotofinish, la solitudine non si può fotografare

Genova. Fotofinish è la storia di un uomo che si fotografa per sentirsi meno solo. Apre così uno studio dove si immortala fingendosi ora cliente ora fotografo esperto. E grazie alla moltiplicazione della sua immagine arriva a credersi un politico che parla alla folla. Una folla che non c’è.

Tra un comizio e l’altro, l’uomo arriva a proclamarsi costruttore di ospedali ambulanti che si spostano direttamente nelle case dei malati. E all’interno di questi ospedali c’è sempre lui: sotto le vesti del primario, sotto quelle del degente.

Tra una “pazzia” e l’altra, Flavia Mastrella e Antonio Rezza vogliono raccontare una storia di solitudine, una solitudine che non può essere fotografata per rappresenta l’assenza di chi non è vicino.

Biglietti da 24 euro. Inizio alle 20.30.