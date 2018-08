Fuori formato, danza contemporanea tra Villa Bombrini e l’Altrove

Genova. Terza edizione del Festival internazionale di danza contemporanea e videodanza “Fuori formato”. Dal 26 al 29 giugno ingresso libero a Villa Durazzo Bombrini e Teatro Altrove. La rassegna è a cura di Teatro Akropolis, Rete Danzacontempoligure e Augenblick, La rassegna è organizzata dal Comune di Genova e Teatro Akropolis con il sostegno di MiBACT e di Siae nell’ambito dell’iniziativa “S’illumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”, in collaborazione con Società per Cornigliano.

Si comincia martedì 26 nella Sala Camino di Villa Bombrini (ore 19.30). Va in scena Il corpo in gioco, performance conclusiva del laboratorio condotto da Teatro Akropolis. Si prosegue (ore 20.30) in giardino con il duetto d’amore (zero) – estratto di Elisabetta Lauro e César Augusto Cuenca Torres, residenti a Berlino, una prima regionale in cui gli artisti esplorano la libertà di lasciarsi andare, vivere senza peso lasciando solo qualche segno sulla terra di cui coprono un tappeto bianco. Lo spettacolo, prodotto da Fondazione Musica per Roma, Cuenca/Lauro con Associazione Sosta Palmizi, Associazione Invito alla Danza Barletta e Festival Oriente Occidente, ha vinto il Primo Premio della giuria al Festival Masdanza (Spagna) e il Premio Equilibrio (Roma). Nel Salone delle Feste alle 21.10 va in scena 330 per il tempo che passa. Primo studio sulla temporalità di ENZdanzateatro, presentato in anteprima. Claudia D’Occhio e Roberta Messa curano il procedere del tempo partendo dal silenzio e in attesa dell’inaspettato, in una relazione destinata a rinnovarsi continuamente. Idea e coreografia sono di Piera Pavanello, gli interventi sonori di Massimo Pastorelli, installazione artistica ad opera di Mauro Pannichella. La serata si conclude alle 21.15 nella Sala Solimena con A flower is not a flower, ovvero del corpo solido di e con Amalia Franco, in prima regionale, sezione Under 35. Lei e la maschera, essere animato e oggetto inanimato, sono gli estremi di una ricerca che rincorre una definizione impossibile: la certezza di una forma stabile, di un corpo solido e immutabile. Ma è la vita stessa a frustrare il desiderio e condannare alla precarietà.

27 giugno, questo il programma: alle 20,30 nel parco va in scena con la prima regionale di Un minimo distacco, una produzione ALDES di e con Caterina Basso. Il minimo distacco è quel che permette di ottenere uno sguardo oggettivo, utile a capire un presente che nel frattempo è già diventato passato. La danzatrice rimane in bilico fra due estremi per giungere a un finale liberatorio in cui la sua bocca, svuotata da una serie di piccole pietre bianche, torna a respirare mentre Bruce Spingsteen canta “I’m on Fire”. Alle 21.10 nel Salone delle Feste Nicola Galli presenta MARS, una produzione TIR Danza in prima regionale, sezione Under 35. Il danzatore ferrarese si muove tra luminosità geometriche e sonorità siderali, compiendo cinque differenti simulazioni di approdo su Marte, la meta più plausibile per il futuro sviluppo dell’umanità. Dalla danza fantascientifica si passa alla danza eseguita in soli 45 centimetri di altezza. È la sfida della romana Federica Dauri in Kheeperer (ore 22.10, Sala Solimena), una performance in prima regionale, Under 35, in cui la danzatrice prova la metamorfosi con un insetto, alla ricerca del limite fra essere umano e animale.

Ecco il resto del programma:

GIOVEDÌ 28 GIUGNO, VILLA BOMBRINI

– Ore 18.30, sala Camino: Noi_Altri. Tra danza e cittadinanza (25’), performance conclusiva del laboratorio condotto da Rete Danzacontempoligure e Claudia Monti

– Ore 19, parco: Quale pubblico per la videodanza?, tavola rotonda con i giurati di Stories We Dance

– Ore 20.30, giardino: Luca Alberti/DEOS – Giovanni Di Cicco Memories of the past (20’), Genova

– Ore 21, sala Solimena: Koinè Genova Perché mi hai abbandonato (30’), Genova. Prima assoluta

– Ore 21.50, salone delle Feste: C&C Company PeurBleue (25’), Brescia. Prima regionale, Sezione Under 35

VENERDÌ 29 GIUGNO, TEATRO ALTROVE

– Ore 18: Proiezione film finalisti Stories We Dance – videodanza nazionale Under 35

– Ore 19: Eleonora Papapietro, Olivia Giovannini, Guido Affini interior/a @ff (20’), Genova

– Ore 21: Proiezione film finalisti Stories We Dance – videodanza internazionale