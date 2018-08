Formae: Mostra d’Arte Contemporanea Internazionale al Palazzo Reale di Genova

Genova. Tablinum Cultural Management è lieto di annunciare l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea internazionale “Formae” che si terrà presso le sale espositive, al piano terra, del Museo di Palazzo Reale Genova.

La mostra che aprirà al pubblico sabato 19 maggio 2018, dalle ore 11.00 e chiuderà domenica 3 giugno 2018 alle ore 18.00, sarà caratterizzata dall’atteso appuntamento Unesco dei Rolli Days di cui Palazzo Reale è uno dei protagonisti eccellenti.

Con la mostra Formae si è deciso di creare un percorso espositivo che trattasse l’arte da un’angolazione inedita: nelle sale al pianterreno di Palazzo Reale, ciascuna dedicata all’analisi di un diverso artista e del suo rapporto con il mondo che lo circonda, il visitatore sarà libero di spaziare fra pittura e scultura seguendo il fil rouge della “forma” artistica che emerge, con tutta la sua meravigliosa gamma di emozioni ed ispirazioni, a interpretare il mondo che ci circonda; la meraviglia di un quotidiano sublimato in un attimo indimenticabile sulle tele di Rossella Rossi e Dominique Joyeux oppure nel metallo domato, nel suo soliloquio, dallo scultore Carlo Pazzaglia.

Rossella Rossi, artista che sta conoscendo un grande successo nei salon parigini, ora torna a Genova, alle sue origini liguri da cui da sempre trae la meraviglia per un mondo liquido, in cui l’acqua è l’elemento vitale che lambisce la figura umana e il paesaggio, oppure li sferza con la sua violenza incontrastabile. Nella sua pittura ogni cosa si congiunge a questo elemento primordiale, ritrova in esso la sua essenza più vera ed è l’acqua stessa a prendere forma, restituendoci opere intense, che vanno all’origine della forma e delle emozioni del visitatore.

Per Dominque Joyeux colore e forma sono una cosa sola, danzano intrecciati in un ritmo pulsante di vita, liquido e indissolubile al contempo, una profonda gioia e amore per la vita emerge dalle tele di quest’artista e ci chiamano a liberarci da tutte quelle inutili sovrastrutture del quotidiano ed abbandonarci ai giochi vorticosi del colore sulla tela.

Carlo Pazzaglia, con le sue sculture concentra tutta l’attenzione sull’uomo in un antropometria eccellente dove lo scultore con il suo lavoro, di faticosa creazione, analizza i sentimenti umani, le esperienze di vita più significative dell’essere umano e le fissa per sempre nella scultura. La forma qui racconta il mondo dell’uomo e attraverso l’uomo, si fa espressione di tutte le gioie, i dolori, i momenti più luminosi e quelli più cupi che tutti noi, nel corso della vita dobbiamo affrontare; la scultura diviene forma universale dell’animo umano e ci costringe a guardarci riflessi in uno specchio interiore.

La mostra Formae nasce dal concept curatoriale di Tablinum Cultural Management, è in collaborazione con il Museo di Palazzo Reale di Genova e si iscrive nell’ambito della rassegna annuale SensArt ideata per Tablinum Cultural Management da Elisa Larese e Alessandro Cerioli.

La mostra sarà aperta dal 19 Maggio al 3 Giugno con i seguenti orari: LUN chiuso, MAR-VEN 14.00 -18.00, SAB 11.00-18.00 e DOM 14.00-18.00

Il visitatore potrà usufruire di contenuti digitali speciali accessibili dal proprio smartphone grazie alla presenza di QR Code lungo il percorso di visita.

Aperture straordinarie e visite guidate in compagnia di curatori e artisti attendono i visitatori in occasione dei Rolli Days.

TABLINUM CULTURAL MANAGEMENT: i nostri progetti nascono dalla volontà di divulgare un modello culturale in cui il sistema dell’arte sappia comunicare i valori fondamentali che sorpassino le usuali logiche di mercato e riscoprano il valore primario della cultura, quale nutrimento della coscienza umana. Per questo amiamo considerarci prima di tutto “impiegati della cultura”.

Tel: +39 3392181456

E-mail: info@studiotablinum.com Sito: www.studiotablinum.com