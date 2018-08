Focaccette, rock e solidarietà, torna Crevari Invade

Genova. Ha valicato il traguardo dei 25 anni e prosegue in un crescendo di presenze una delle sagre più attese del Ponente genovese e non solo: torna Crevari Invade, con le focaccette di Crevari, le magliette celebrative e la musica rock. L’Anpi di Campenave è la sede della manifestazione.

Da venerdì 22 a domenica 24 giugno il borgo di Crevari, sulle alture di Voltri, viene letteralemente preso d’assalto da migliaia di persone che percorrono le strade in salita per raggiungere la meta. Una delle caratteristiche di questa sagra è proprio la location: raggiungerla con l’auto è altamente sconsigliato, visto che la strada è talmente stretta che rende molto difficoltoso il passaggio di due veicoli che si incrociano e il parcheggio è molto limitato.

La sagra è come sempre legata a doppio filo alla solidarietà, il ricavato solitamente viene utilizzato per comprare apparecchiature sanitarie per gli ospedali genovesi.

Una “magia” che si ripete ogni anno, con l’attesa di vedere la maglietta che ogni anno è diversa e prende in giro, in genovese, la moda o l’evento del momento.

Anche quest’anno, venerdì e sabato a partire dalle 19, sarà attivato il servizio navetta gratuito, parcheggio selvaggio permettendo, il pulmino arriverà sino al capolinea di Crevari.

Si comincia alle 20.

Ospiti musicali:

Venerdì 22: Good Wood Shuffle – Nimroad – Civil War

Sabato 23: Razor Edge – Trio Linetti – Macadam

Domenica 24: The Hens Fear – London Pride – Hairbangers