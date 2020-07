Fish & Djs, terzo EPsodio al Mercato dei Pescatori con Useless Idea e Radio Brioschi

Genova – Ritmi rurali e fritture di pesce, incursioni ambient e pescato del giorno: venerdì 31 luglio (ore 18) tra i banchi del Mercato dei Pescatori della Darsena (Calata Vignoso) torna ” Fish & Djs”, format targato Electropark che sposa musica elettronica e commercio ittico del territorio. Protagonista del terzo “EPsodio” l’artista audiovisivo Useless Idea con un hybrid set che sposa poliritmica e percussioni afro in un sound tribale e futuristico. Ad aprire Gabriele Marozzi con il radioshow dal vivo Radio Brioschi.

Un dj set al tramonto sul mare, con il mercato come cassa di risonanza e la banchina come palco e ampio parterre all’aperto. «La zona del Mercato dei Pescatori della Darsena – racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark – è l’ideale per passare il venerdì sera in tranquillità e sicurezza, assaggiando il pescato del giorno e ascoltando musica elettronica. Nei primi due appuntamenti il pubblico è stato ampio e molto eterogeneo, dalle famiglie coi bambini ai più giovani, passando da chi è appena uscito da lavoro o dai pescatori stessi: uno scenario molto europeo che stiamo cercando di offrire attraverso la valorizzazione dello spazio pubblico, dal vivo». Parte della cartellone 2020 di Electropark, “Fish & Djs” è guidato da un unico percorso narrativo volto a valorizzare la ricerca e le contaminazioni musicali, insieme all’esaltazione dei tesori del territorio come il commercio ittico locale. «Idee nuove come questa arrivano solo grazie al coraggio di sperimentare – aggiunge Daniela Borriello, responsabile per la Liguria di Coldiretti Impresa Pesca – e di voler scommettere sulla sinergia tra realtà diverse e apparentemente lontane, come artisti e pescatori. In un momento di grande difficoltà per commercio e turismo, riuscire a coinvolgere gente nuova e giovane in una zona non semplice come Prè rappresenta una ventata d’aria fresca».

“Fish & Djs” continua venerdì 4, 11 e 18 settembre con Planet Panama, Uhuru Republic e Sockslove, mentre la stagione 2020 di Electropark prosegue ad agosto con due anteprime assolute in collaborazione con il Nuove Terre Festival e il Festival delle Colline Geotermiche di Pomarance (Pisa). Domenica 2 agosto (ore 22, Nuove Terre Festival) Maurizio Abate, Matteo Saltalamacchia e Confindustrial Sinfonietta suonano in un suggestivo concerto notturno e sublunare nella piazza della chiesa di Framura, allestita per l’occasione con le sdraio per evocare una spiaggia immaginaria. Sabato 15 agosto (ore 23, Festival delle Colline Geotermiche) gli artisti Les Giants, Mishah, Ermete Trismegisto si uniscono ai due artisti di Framura e portano a Pomarance (Pisa) in anteprima assoluta uno sleeping concert di una notte intera, concepito per modulare il sonno e i sogni del pubblico, avvolto dall’ascolto musicale tra sonno e dormiveglia.

La stagione 2020/21 di Electropark è organizzata dall’associazione culturale Forevergreen Fm con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Performing Arts”, del Comune di Genova nell’ambito del bando “Genova Città dei Festival” e del Goethe-Institut Genua, in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale di Genova, Teatro della Tosse, Suq Associazione Chance Eventi, Associazione Gezmataz, Associazione di promozione sociale Sarabanda, Associazione culturale il Gioco dell’Arte, Associazione culturale Officine Papage, Pinksummer. “Fish & Djs” è realizzato in collaborazione con Coldiretti Impresa Pesca, Associazione LinkinArt, Radio Brioschi.