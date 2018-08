Figli delle Stelle al Carillon di Paraggi: moda, arte e musica

Santa Margherita Ligure. Venerdì 12 Maggio 2017 a Le Carillon di Paraggi (Via Paraggi a mare, 10, 16038 Santa Margherita ligure GE) serata speciale “Figli delle stelle” con musica, moda e arte in un’atmosfera ricercata e unica. Dalle 21 si parte con il pre serata elegante in cui la protagonista sarà l’artista genovese Milena Demartino, pittrice famosa per lo stile Astratto Informale Materico. Le sue Milady Bags, borse artigianali e artistiche con colori alla Pollock, saranno indossate e portate da alcune modelle che sfileranno in abiti firmati Vanity, negozio di moda genovese. Una serata nel segno del gusto e dell’eleganza con al centro un grande evento di moda che affonda le radici nel talento di artisti del territorio. A seguire spazio alla moda di Stingo dj, con la sua selezione anni ’80 e ’90, e a Caresana dj.

Demartino ha partecipato a manifestazioni artistiche di calibro internazionale, come la Fiera di Arte Contemporanea “Arte Expo” di Arezzo ed esposto in diverse gallerie, come la storica Malzfabrik di Berlino, da sempre punto d’incontro per artisti, collezionisti e amanti dell’arte di tutta Europa. Non solo arte, ma anche moda: dalla passione per la pittura e per il colore, Milena Demartino ha creato una linea di borse che rispecchia il suo stile pittorico e che negli ultimi anni ha raggiunto grande successo in Costa Azzurra, in Spagna e perfino negli States, le Milady Bags. «Il marchio Milady produce accessori con un design ricercato che affondano le radici nell’arte – continua l’artista – vestirsi con un accessorio unico può essere un modo per uscire dall’omologazione che la moda banale e le varie tendenze impongono alla massa. Proprio per questo desiderio di unicità mi sto impegnando attivamente in un progetto di moda ricercata».

È necessario prenotare: 3486961701.