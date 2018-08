Fiera Primavera, 10 giorni per la “campionaria” degli acquisti

Genova. Torna Primavera, la grande Fiera campionaria di Genova, con dieci giorni e dieci sere dedicati ai grandi acquisti per la casa, il tempo libero, il mangiar bene.

Più di 400 espositori, provenienti da tutta Italia e dall’estero, espongono in ampie e qualificate sezioni dedicate alla casa – dall’arredamento all’impiantistica, dai complementi d’arredo al brocantage – ai prodotti artigianali provenienti da tutto il mondo, all’eno-gastronomia di qualità, all’abbigliamento, all’oggettistica da regalo, al mondo dei motori con auto e moto nuove e d’occasione, alle attrezzature per il campeggio. Ricchissimo il programma collaterale con spettacoli, eventi e un palinsesto ad hoc per i più piccini.

La novità del 2016 è l’artigianato di qualità italiano e internazionale, che si aggiunge alla varietà di esposizioni presenti da anni. Ingresso gratuito.

Gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 22. Il sabato e la domenica dalle 11 alle 23. Domenica 10 aprile chiusura alle 22.