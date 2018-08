Fiera del Disco di Genova il prossimo 7 e 8 aprile

Torna, con il patrocinio del Comune di Genova, la 15^ edizione della Fiera Internazionale del disco, cd e vinile, usato e da collezione che si terrà ai Magazzini del Cotone moduli 7/8 al Porto Antico di Genova (zona Acquario) il 7 ed 8 aprile dalle ore 10:00 alle 19:00.

Ben 80 espositori da tutta Italia e dall’estero, i migliori super selezionati per coprire ogni genere musicale!

E ancora, poiché la fiera non è solo compravendita, anche concerti, dj set, presentazioni libri, incontri a tema, mostra fotografica e memorabilia, un progetto per le scuole e molti altri eventi in via di organizzazione! Per questa edizione difatti la Fiera del Disco ospiterà una mostra degli artworks dell’artista visionario Malleus, un laboratorio musicale diretto a ragazzi delle scuole elementari e medie che vogliono cimentarsi nella musica ad opera della scuola Bagoon e domenica 8 aprile alle ore 17:00 si terrà un liveshow della cantante Chiara Ragnini che presenterà il suo nuovo album La Differenza in versione totalmente inedita.

7-8 aprile – Genova – Magazzini del Cotone moduli 7/8

15^ Fiera del Disco

Orari al pubblico 10:00-19:00 (80 espositori)

Ingresso al pubblico € 5,00 (biglietto acquistato presso il negozio Ernyaldisko di Via Galata 106r: € 4,00)

Organizzazione: Ernyaldisko