Festival Organistico Internazionale di Borzonasca

Venerdì 24 agosto alle 21:15 ritorna a Borzonasca il Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”. La rassegna, giunta alla ventesima edizione consecutiva, è promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” e si svolge dal 2009 in modalità itinerante nell’intero territorio regionale. La manifestazione aderisce da quest’anno al progetto F.O.N.O. – Festival Organistico del Nord Ovest, che affianca ai concerti in Liguria diversi appuntamenti in Valle d’Aosta.

Presso il Santuario del Santissimo Crocifisso saranno protagonisti dell’evento il Gruppo Vocale Gocce d’Armonia e il concertista olandese Liuwe Tamminga, organista titolare della Basilica San Petronio a Bologna. Si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare lo storico organo “Fratelli Serassi” 1821 in un ampio repertorio comprendente composizioni di diverse epoche e stili.

Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia San Paolo, del Comune di Borzonasca, del Comitato Promozione e Sviluppo di Borzonasca e di Latte Tigullio – Centro Latte Rapallo. L’evento fa parte dell’offerta turistico culturale “Non solo Musica” promossa dall’agenzia Velabus di Rapallo (info e prenotazioni: 018551306).