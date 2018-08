Il Festival della Scienza punta sui “segni”

Genova. La quattordicesima edizione del Festival si terrà a Genova dal 27 ottobre al 6 novembre 2016 e avrà come parola chiave segni.

La scienza studia i segni che l’uomo ravvisa nella natura, ma è anche scritta con i segni di un linguaggio appropriato inventato dall’uomo. I segni del linguaggio matematico, i segni dell’evoluzione scritti nel tempo profondo, i segni molecolari, i segni genetici, la ricerca di segni di vita su altri pianeti, i segni del linguaggio comune, le prove del delitto; moltissime sono le tipologie di segni analizzati dalla scienza.

Da sempre l’aspirazione dell’uomo è di segnare il proprio passaggio sulla Terra, di lasciare un segno di cambiamento sull’ambiente in cui vive. In ogni epoca l’uomo ha lasciato documentazione di sé, una sorta di comunicazione, di testimonianza fatta secondo i segni propri di ciascuna civiltà. Una parola chiave che stimola la fantasia.

11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, conferenze, incontri ed eventi speciali. Una festa, un melting pot, un grande contenitore dove tutti possono parlare di scienza e avvicinarsi alle discipline scientifiche. Un’occasione per toccare con mano la scienza in modo efficace e divertente per stimolare l’interesse di qualsiasi fascia d’età o livello di conoscenza.

484 animatori, fra studenti universitari e giovani ricercatori provenienti da tutta Italia, a cui si affiancheranno studenti delle scuole secondarie genovesi in un progetto di alternanza scuola-lavoro supportato dalla Regione Liguria, accoglieranno il pubblico negli oltre 280 eventi in programma. Conferenze, incontri, mostre, laboratori, spettacoli ed eventi speciali, per toccare con mano la scienza in modo divertente e per stimolare l’interesse di qualsiasi fascia d’età o livello di conoscenza.