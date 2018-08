Festival della Marineria all’insegna dell’unione e dei bambini

Recco e Camogli. Torna il Festival della Marineria, “La Liguria unisce i mari” è il tema di questa edizione, che guiderà i protagonisti e il pubblico attraverso una varietà di eventi spettacolari, capaci di trasmettere valori universali, mettendo al centro il Mediterraneo. La storia, lo sport, la musica, il folclore, il paesaggio, la gastronomia, in uno straordinario palcoscenico sul mare, coniugheranno l’ospitalità con lo spettacolo.

L’ evento si svolgerà sotto l’ egida di Unicef per diffondere il messaggio “Il vento soffia dalla parte dei bambini”. Per la prima volta in compagnia della Tunisia come Paese ospite, il festival sarà un’offerta ai cinque sensi del pubblico.

Ecco il programma:

-Mercoledì 10 giugno

Ore 21.00 – Sala Consigliare Comune di Recco

Inaugurazione del V Festival Della Marineria con il Convegno a tema “La Liguria Unisce I Mari”

-Giovedì 11 Giugno

Ore 21.00 – Sala Polivalente Franco Lavoratori di Recco

Mostra Fotografica: “Porticciolo Duca degli Abruzzi – Architettura e Nautica”

-Venerdì 12 Giugno

Ore 17.00 – Recco, presso il “Lungomare Bettolo”

Unicef e lo sport – “Il Vento Soffia Dalla Parte Dei Bambini” – Esibizioni e dimostrazioni delle Federazioni e Società Sportive di vario genere accompagnate da musica e danze dal vivo di giovani artisti

Ore 17.30 – Recco “Lungomare Bettolo”

Campionato italiano di Savate, l’antico sport da contatto dei marinai

Ore 21.00 – Recco Lungomare Bettolo

Concerto della Banda Gioacchino Rossini

Ore 22.30 – Spiaggia di Recco

Spettacolo “Note Al Chiar Di Luna”. Il pubblico sarà il protagonista della serata con la posa in mare di 10.000 lumini dalla spiaggia.

-Sabato 13 Giugno

Ore 11.00 – Porto di Camogli

Entrata in porto degli antichi velieri, dei leudi, e delle vele latine.

Ore 11.30 – Camogli, Piazza Colombo

“La Liguria Unisce i Mari” Spettacolo teatrale

Ore 14.00 – Camogli, Piazza Colombo

“Festa dei Pirati“

Ore 14.30 – Golfo Paradiso

Partenza Regata Costiera. Riservata alle vele latine e alle derive d’epoca e derive olimpiche e monotipi moderni di ogni classe e tipo.

Ore 19.30 – Camogli Fronte Mare

“La Notte Azzurra”. Musica, luci, proiezioni e spettacoli accompagneranno i commensali in un momento gastronomico unico.

Ore 21.00 – Camogli, Lungomare / Spiaggia (Banchina Giorgio)

“La Notte Del Drago”. Concerto di Antonella Ruggiero, accompagnata dal pianista Andrea Bacchetti. Sfilata marina scenografica della gloriosa imbarcazione U Dragun, del Quinto Remo e dalle altre barche storiche che, illuminate con fiaccole speciali, completeranno la scena artistica trasformando la baia di Camogli in un grande teatro naturale coinvolgendo il pubblico in un emozionante momento serale.

Ore 22.30 – Camogli, Porto Piazza Colombo

Spettacolo Teatrale “La Liguria Unisce i Mari”. Esibizioni artistiche, canto e danze acrobatiche concludono la serata.

– Domenica 14 Giugno

Ore 11.00 – Camogli Porto

Saluto e uscita dei velieri dal Porto di Camogli

Ore 12.00 – Golfo Paradiso

Partenza Regata Costiera

Ore 17.30 – Recco, presso il Largo Gitto Pendola

Premiazioni Sportive