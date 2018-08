Festa in piazza a Recco tra moda, musica e gastronomia

Recco. Lunedì 10 luglio 2017, dalle 18 in piazza Nicoloso 3, davanti alla storica Farmacia Savio (aperta dal 1890), avrà luogo una serata di moda e degustazioni, una festa in piazza con preziosi consigli di stile e bellezza, assaggi di pizza d’autore e ospiti speciali. L’evento è organizzato in occasione dell’inaugurazione del nuovo reparto dedicato alla salute e al benessere della Farmacia Savio, creato in sinergia con Circuito Salute, network di farmacie e negozi ideato dal dottor Pedrini.

«Sarà una festa all’insegna della salute e del benessere, pensata per tutta la cittadina – spiega la dottoressa Alice Diena, titolare della farmacia insieme alla sua famiglia – Il pubblico potrà visitare il nuovo reparto e ricevere preziosi consigli su moda e bellezza, sorseggiando un cocktail e trascorrendo una piacevole serata in piazza tra musica, aperitivi e brindisi. Per riscaldare il pubblico abbiamo invitato due personaggi famosi del nostro levante». Protagonisti speciali della serata Chiara Farsaci, personal shopper che da oltre dieci anni cura l’immagine e l’allestimento di molti eventi legati al mondo della moda, e Matteo Moretti, cuoco e pizzaiolo di Pieve Ligure recentemente al secondo posto nella classifica italiana di “Miglior pizza chef del nord Italia”, prestigioso concorso nazionale.

Una serata di moda, musica e degustazioni, in cui gli ospiti intratterranno il pubblico con consigli di bellezza e assaggi di pizze gourmet preparate da Moretti. Un’occasione per assaggiare il top della pizza. Verrà inoltre servito un cocktail di benvenuto e un rinfresco, con brindisi finale e musica ambient con il sassofonista Paolo Firpo e il cantante Gianluca De Pasquale, frontman della MoltoBeneGrazie Band.