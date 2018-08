Festa latina e musica anni \'80 al Cezanne

Genova. Venerdì 26 maggio, dalle ore 20.30, al Cezanne Disco Club di Genova (via Cecchi 7 rosso, tel. 010.54.16.07, sito www.cezannedisco.it), festa finale di chiusura della stagione invernale e della sala latina, che quest’anno è stata la grande novità del locale.

La sala latina avrà come protagonista i danzatori Raul e Glemyr Hernandez che saluteranno il pubblico con uno show. Due fratelli dal sangue latino. Inoltre musica con i brani di dj Solange. Nella sala revival e dance spazio a dj Fabrizio Cignetti, dj Allerino e al vocalist Franco Nativo per ballare fino all’alba. Non mancherà la cena a buffet del Cezanne, con piatti di stagione preparato dalla cuoca Denise. Cena a buffet compresa nel costo della prima consumazione a 12 euro.

Sabato 27 maggio, dalle ore 21.30, serata disco tutta da ballare: alla console dj Fabrizio Cignetti, dj Allerino e vocalist Franco Nativo. Non mancherà la cena al fornitissimo buffet del Cezanne, con piatti di stagione preparato dalla cuoca Denise. Cena a buffet compresa nel costo della prima consumazione a 15 euro.

Per prenotazioni (anche whatsapp): 3474224027.