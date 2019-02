Festa di riapertura del Teatro del Ponente a Genova

Il Teatro della Tosse arriva a Ponente domenica 24 febbraio con una grande festa di riapertura del Teatro del Ponente a partire dalle 18.30.

Emanuele Conte, Amedeo Romeo e tutto il Teatro della Tosse incontreranno il pubblico per una chiacchierata teatrale e per aprire un dialogo con i cittadini, incontrare istituzioni, associazioni e spettatori, raccontare gli spettacoli della primavera 2019 e immaginare insieme un futuro per il Teatro del Ponente.

Gli artisti della compagnia della Tosse, attori e musicisti, si presenteranno al pubblico recitando e cantando i loro cavalli di battaglia.

Sul palco, graditi ospiti, il Coro Polifonico associazione Voltrimusica diretto da Agostino Chiossone.

Sarà presente anche Emanuele Luzzati, con un grande allestimento scenico, un “travestimento” della sala che l’animerà per questi primi mesi di apertura.

Ingresso gratuito