Festa di Natale a Certosa

Sabato 14 dicembre dalle ore 17.00 alle 19.00, al Mercato Comunale di Certosa, Festa di Natale! con canti tradizionali, attività dedicate ai più piccoli e l’immancabile brindisi finale. Il Progetto “CertOSA Quartiere Condiviso” invita così tutte le famiglie e gli abitanti a passare insieme un pomeriggio di festa e di scambio degli auguri. Dopo quelli di ottobre e novembre, un altro appuntamento che coinvolge cittadini e associazioni del quartiere di Certosa con attività sociali e artistiche, per favorire l’integrazione tra generazioni e culture

Si inizierà con il consueto “Tea Time” in versione natalizia accompagnato da animazioni e giochi per i bambini.

Alle 17.30 in Piazza Petrella, poco distante dal Mercato, avverrà l’accensione dell’albero di Certosa a cura del Municipio V Valpolcevera, che verrà arricchito anche degli addobbi e messaggi preparati dai bambini a Scuola o nei laboratori al Mercato Comunale, e dai cittadini che lo vorranno.

Si proseguirà alle ore 18.00, di nuovo al Mercato Comunale, con una esibizione di canti antichi e moderni del Coro Popolare della Maddalena. Il coro nato a Genova nel 2014 e formato da una cinquantina di persone di diversa cultura età e provenienza, è particolarmente atteso per aver ricevuto nel 2019 il premio “La ragazza di Benin City” attribuito a persone o enti che si sono impegnati in azioni a favore dei migranti e degli ultimi, come è già stato per Roberto Saviano, Don Luigi Ciotti e Giusi Nicolini, una testimonianza in più che certifica l’impegno del Progetto CertOSA verso la socialità, l’inclusione e la rinascita del quartiere e del suo mercato popolare.

Alle ore 19.00 brindisi finale a cui hanno offerto collaborazione l’Enoteca Regionale della Liguria e la Comunità di San Benedetto al Porto.

L’ ingresso è libero.