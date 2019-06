Un evento fresco e piacevole offerto dal teatro amatoriale di Genova.

I due spettacoli cardine della serata (“Quando il questore è in vacanza” e “Funny Money”) sono i saggi del laboratorio teatro adulti e ragazzi de Il Cielo di Carta.

Nell’intermezzo l’atteso spin off dello spettacolo “Delitto senza castigo in via Canneto il Lungo”.

Un modo divertente per festeggiare insieme l’inizio della bella stagione.

Risate assicurate!