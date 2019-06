Festa di inizio estate, il concerto sul prato del circolo Barabini di Trasta

Genova. Si festeggia la chiusura delle attività per la stagione 2018/19 con un doppio concerto nel prato adiacente il circolo, uno spazio recuperato all’abbandono, che è un anfiteatro naturale e dove è stato in questi ultimi due anni di sudore per un piccolo grande gruppo di volontari addirittura alestito un mini “museo” all’aperto di oggetti legati alla vita contadina e giochi-attrezzi d’epoca, nonchè un orto sociale.

“Si chiude una stagione di impegno di attività ricreative, politiche dal basso, cultura e spettacoli cenando assieme sul prato dale 19.00 e godendo di due concerti, che svolgendosi outdoor saranno anticipati alle ore 21.00″

A suonare i Barbagrammi, con Pietro Bosio – voce e chitarra, Cecilia Malfatto – voce, Federico” Bandiani” Lagomarsino – batteria, che grazie alla loro lunga esperienza girovaga, posseggono un folto repertorio di musica d’autore, in gran parte dedicato a cantautori italiani del calibro di Conte, Jannacci, Gaber, De André, Ciampi, Modugno, Gabriella Ferri, alla musica dialettale e agli artisti indipendenti della scena genovese (Bob Quadrelli e Michele Bitossi per citare due nomi). I Barbagrammi amano suonare la buona musica, che sia la loro o di qualcun altro, interpretandola e arrangiandola con originalità, colore, un pizzico di teatro e allegria da vendere.

A seguire i ‘Sherwood on the beach” con Andrea – chitarra e cori, Diego – chitarra 12, armonica e voce, Nicoletta – Cajon, percussioni e voce. Un brioso trio acustico dalle fattezze genovesi e l’anima australiana. Il loro genere spazia dal Folk al Rock, dal Country al Funk, fino ai suoni più profondi della musica Tribale australiana.

Bar aperto e apericena sul prato dalle 19.00, concerti dalle 21.00

Ingresso libero con tessera ARCI