Festa di Fine Anno Comitato Genitori Giano Grillo

Il GiocaGrillo in Villetta: è il nome dell’iniziativa che si terrà Sabato 8 Giugno p.v. a partire dalle ore 15,00 nel Parco di Villetta di Negro, a cura del Comitato Genitori della Scuola Primaria Giano Grillo, in collaborazione con il Museo di Arte Orientale E. Chiossone.

L’evento – patrocinato dal Comune di Genova e dal Municipio Centro Est – sarà dalle 15 alle 18 e trasformerà Villetta di Negro in un luogo di divertimento per tutte le famiglie che saranno coinvolte in attività ludico sportive come ad esempio: Karate, Yoga, Arti circensi, Basket, Atletica, Scacchi, Chitarra. Ci saranno anche laboratori musicali, di inglese e di arte, oltre a un concerto del Conservatorio.

Sono state coinvolte numerose associazioni sportive o ricreative attive, prevalentemente, nel centro cittadino, solo per citarne alcune: Scuola di Robotica, Red Yoga, Valentina Centenaro, Virtus Basket, Jakukai Arti Marziali, Laboratorio Odradek, Atletica Trionfo Ligure, Lab Stories scuola di lingue, Scuola di scacchi Circolo Scacchistico Venturini.

La cittadinanza è invitata a partecipare, si tratta di un evento gratuito e non sarà necessario prenotarsi. Sarà offerta la merenda a tutti i giovani partecipanti.