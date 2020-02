Festa di Carnevale con tante sorprese per #nonballodasolo, il pomeriggio in discoteca dedicato ai ragazzi diversamente abili

GADGET PER MASCHERARSI, UN’ANIMATRICE IN SALA, UN APERICENA CON MUSICA DAL VIVO (CON I MACRAMÈ) PER RACCOGLIERE FONDI E RENDERE ANCORA PIÙ COMPLETO IL PROGETTO DEDICATO AI GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI E ALLE LORO FAMIGLIE. UN INTERO POMERIGGIO DI MUSICA E DIVERTIMENTO IN UNA DISCOTECA ADATTA ALLE LORO ESIGENZE.

Siamo all’evento di Carnevale per #nonballodasolo al Casa Mia Club di via XII ottobre.

Il pomeriggio dedicato ai ragazzi speciali si arricchisce di alcuni importanti dettagli che rendono ancora più bella e spensierata la partecipazione delle famiglie che hanno a che fare con loro.

Per iniziativa di Aldo De Scalzi (musicista genovese autore premiato per le sue colonne sonore in duo con Pivio) è stato attivato un CROWDFOUNDING il cui ricavato è destinato a iniziative analoghe ma ancora da definire (si accettano suggerimenti).

Dalle 15:00 l’ingresso verrà arricchito da gadget per rendere più bella e mascherata la festa.

Il pomeriggio avrà una coda speciale, con la musica dal vivo dei Macramè, la band composta da Aldo De Scalzi (tastiere), Dado Sezzi (percussioni), Roberto Maragliano (batteria), Matteo Merli (voce), Andrea Maddalone (chitarra), Massimo Trigona (basso), Luca Cresta (tastiere), Roberto Tiranti (voce), che tornano ad esibirsi in questa formazione dopo tantissimo tempo. La band suonerà dalle 17:45 in poi per un apericena (10€ con buffet) che serve a raccogliere fondi utili per proseguire con la bella esperienza di #NonBalloDaSolo.

Il buffet per l’aperitivo è offerto da Fabio Stocchi dell’Isola del Pane che si aggiunge alle persone volenterose che prestano gratuitamente la loro opera per sostenere il progetto.

Anche stavolta in sala avremo per tutto il pomeriggio Claudia, l’animatrice che farà ballare e divertire con balli di gruppo e sorrisi.

Il progetto, senza scopo di lucro, naturlamente “no alcool”, a ingresso gratuito (per questa domenica limitatamente dalle 15:00 alle 17:30), rivolto ai giovani diversamente abili, alle famiglie e alle associazioni che si occupano di disabili, è pensato adattando il locale perchè possano trascorrere un pomeriggio spensierato in discoteca e divertirsi.

In questo caso si tratta di ragazzi dai 16 anni in su con disabilità motorie, sindrome di Down, autismo o altre, accompagnati dai parenti o dagli assistenti delle varie associazioni coinvolte.

Fautori del progetto sono: Max Giannini (direttore artistico del Casa Mia Club) e Monica Silletti.

Le associazioni che hanno già partecipato alle scorse edizioni e si avvicendano di volta in volta sono: Emozioni Giocate Onlus – La Talpa, Associazione Insieme per caso, Insuperabili Academy Genova – Scuola Calcio ragazzi, Associazione Sindrome X-fragile, Divertime Sport Asd, C.a.r.e.s Onlus, la Cooperativa Sociale Onlus Il Sentiero di Arianna, Fondazione Cepim Onlus, Divertime, Omnibus Cooperativa Sociale, Philos.

Appuntamento con #nonballodasolo domenica 23 febbraio 2020 con ingresso a partire dalle ore 15:00 e fino alle 17:30 per la prima parte.

Dalle 17:30 in poi ingresso con apericena e buffet (+ musica live) 10€.

Informazioni #nonballodasolo: Monica 347 58 40 108

Informazioni Casa Mia Club 010 8983728

Mail: info@casamiaclub.it