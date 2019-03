Festa della Donna e Ballo dei Debuttanti al Caribe Club

Venerdì 8 marzo 2019 al Caribe Club (C.so Italia 3), dalle 22, si festeggia la Festa della Donna con una serata interamente dedicata al fascino femminile. In programma 7 spettacoli di Lady Style per esaltarne tutta l’eleganza e la femminilità, portati in scena dai gruppi Sonia’s Lady, Cinzia M., Lady Cuban Style, ZumRoby by Sestri in Danza, Gloria’s Team e Alessia & Girls. A seguire serata danzante con doppia sala latina e una sala di kizomba, con l’animazione di Moreno, Alfredo, Bryan, Anaisa, Amelia e di tutti i ballerini dello staff del Caribe.

Ingresso con consumazione 10 euro (per i soci Caribe 8 euro).

Sabato 9 marzo, dalle 22, serata speciale in cui si festeggeranno tutti i debuttanti dei corsi principianti, con la collaborazione degli insegnanti Amelia de Martis, Moreno, Alice e Fabio, Luca Brundo e Sonia e Flavio. In programma anche lo spettacolo dei ballerini Andrea Rattazzi e Stefania Civilla e di tutto il loro team. Alla console ci saranno dj Mauricio El Bimbo Hernandez e dj Doctor Jekyll. Possibilità di apericena dalle 20.30 al costo di 15 euro (prenotazione obbligatoria entro giovedì 7 marzo).

Informazioni: 335207103