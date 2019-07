Domenica 25 agosto a Lovari, frazione del Comune di Rezzoaglio si terrà la Festa del Sacro Cuore di Maria.

Il programma della giornata inizia alle ore 11 con la Santa Messa nel Tempio della Fraternità del paese, con la commemorazione di tutti i caduti delle guerre ed in particolare di quelli della frazione: Bacigalupi Terenzio (alpino) e Pagliughi Sisto (carabiniere). Seguirà la processione nel paese e la deposizione della corona di alloro al monumento a caduti da parte delle associazioni alpini e carabinieri.

Nel pomeriggio dalle ore 13 ci sarà il pranzo nella località vicina di Alpepiana presso il Circolo Polisportivo Lagin. Il menù prevede : Antipasti misti – Taglierini au tuccu – Cosce di pollo e carne sulla piastra – patate al forno – formaggio – torte dolci vari – frutta – servizio bar

Ore 15.30 Estrazione lotteria e premiazione associazioni intervenute.

Per informazioni e prenotazioni al pranzo tel. 3281756690 – 018585513

L’organizzazione ricorda che nella località di Alpepiana, è previsto un servizio pulmino per raggiungere Lovari, con partenza dalle ore 9,30 di domenica.

Per raggiungere lovari, si consiglia l’uscita autostradale di Lavagna, e poi prendere la strada statale 586 fino a Rezzoaglio per poi trasitare sulla strada per piacenza, fino al bivio di alpepiana, da cui si prosegue per 3 km sino a Lovari.

Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulla pagina facebook di Lovari e sul blog : comitatolovari.com