Street Food all’italiana in arrivo a Genova Quinto dal 2 al 4 agosto in piazzale Carristi d’Italia! Scelta ampia: dal salato al dolce alla birra artigianale!! Non finisce qui: La Festa del Quinto miglio al mare porta con sè anche musica, cabaret e spettacoli comici!

Venerdì 2 agosto baby dance con “Eleonora senza pensieri eventi”

Animazione con Cristian dj e Francesco

Sabato 3 Franco Branco – Il dj del mare

SPETTACOLO PIROTECNICO

Domenica 4 Andrea Carlini Show

Da Colorado e Zelig!

Vi aspettiamo dalle 18 alle 24.