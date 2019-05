Festa dei Sentieri a Montoggio

Sabato 1 giugno Montoggio saluta l’estate meteorologica con una giornata particolare dedicata alle bellezze del territorio e alla sua riscoperta, per guardare al futuro senza dimenticare il passato. La Festa dei Sentieri, organizzata dal Comune, dalla Pro Loco Montoggese e dal forum degli escursionisti di Quotazero.com, coinvolgerà persone di ogni età ed esperienza.

Appuntamento alle ore 10 in piazza Burlando per l’inaugurazione delle nuove installazioni con le mappe del territorio e dei tanti itinerari praticabili che saranno sistemate in tre punti diversi del paese. Quindi partenza di due passeggiate escursioni, gratuite e aperte a tutti, con accompagnatori esperti. Alla partenza delle passeggiate saranno consegnati ad ogni partecipante una bottiglietta d’acqua e un sacchetto per raccogliere i rifiuti (pranzo al sacco presso il tavolo da picnic di Casa Teitin).

La prima è stata studiata appositamente per i più giovani, arrivando a San Rocco e al Castello dei Fieschi: circa 2 ore tra andata e ritorno con poche difficoltà e la partecipazione volontaria dei bambini della scuola primaria, che avranno poi anche la possibilità di giocare sulla piazza d’armi dell’antico maniero dei Fieschi. La seconda, più impegnativa, porterà a Casa Teitin (passando da o’ Ciappâ), sul crinale della Val Noci, lungo il Sentiero della Resistenza realizzato l’anno scorso: circa 3 ore e mezza a/r presenti anche studenti della scuola media di Montoggio e dell’I.C. Busalla.

Dalle 16 alle 18:30 presso il Centro Polivalente Balilla (di fronte al Municipio) si terrà la conferenza “Va dove ti porta il mulo”: testimonianze, video, immagini, memoria storica, prospettive, cultura del territorio di Montoggio tra Valle Scrivia e Val Noci con un filmato d’apertura dedicato al sentiero appena recuperato che da Bromia sale al paese abbandonato di Campoveneroso. Tra i relatori presenti Massimo Bisca (presidente Anpi provincia Genova), Paolo Delorenzi (fotografo e scrittore), Paolo Granara (architetto paesaggista) e Mario Tacchella (ultimo residente in località o’ Ciappâ fino al 1958).