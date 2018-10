Federica Amadori presenta il romanzo “Amari spicchi d’arancia”

Il romanzo narra la storia di una donna scelta in fasce per essere cavia in un esperimento pseudoscientifico che consisteva nel testarla lungo gli anni sottoponendola a violenze, frustrazioni e usurpazioni da parte di un gruppo di persone che lei, nel corso della vita, impara a distinguere. Da qui il romanzo si sviluppa sulla crescita e sulla presa di coscienza della protagonista, che di volta in volta, cerca di comporre l’ orrenda verità e naturalmente reagisce e vive parallelamente ai suoi aguzzini, della cui esistenza e operato, chiunque altro è all’oscuro.

Contestualmente ai fatti scorre la sua vita, la sua storia d’amore, di crescita personale, di ribellione e infine il riscatto dal sistema degenere di cui è stata vittima. Nel procedere lungo gli eventi, affiancata da persone con cui a mano mano crea forti trame di empatia e confidenza, riesce a scardinare questo gruppo di servizi deviati, responsabili appunto dei tanti soprusi perpetrati a lei e alle persone che le ruotano intorno e raccogliendo le prove necessarie a smascherarli.

Nel contempo, diventata madre, si impegna a proteggere a caro prezzo la vita del figlio, dal quale dovrà anche staccarsi, proprio per garantirgli un futuro libero dai suoi persecutori. Il libro si snoda attraverso il coinvolgimento emotivo di tutti i personaggi che prendono parte alla storia, diventando parte del destino della figura centrale, in un contesto storico che dagli ’20, arriva fino agli ultimi decenni del secolo scorso.

Con l’autrice Federica Amadori intervengono Lidia Borghi Sagone e Giovanni Mari.