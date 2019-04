Fave, salame e non solo! by Croce d\'Oro Sciarborasca

Sabato 4 maggio a cena e domenica 5 maggio a pranzo torna #FAVEeSALAME: l’ecoSAGRA primaverile organizzata dalla Croce d’Oro Sciarborasca nel fresco delle alture di Cogoleto (Ge) con stands gastronomici, animazione per tutte le età, mercatino artigianale e molto altro per un week end di divertimento, buona cucina e aggregazione.

Ebbene sì: anche quest’anno la tradizionale kermesse FAVE e SALAME inizierà già il sabato sera (4 maggio) con cena, musica e divertimento assicurato per grandi e piccini!

Saranno tante le specialità culinarie preparate dalle nostre mitiche volontarie cuoche per la cena di sabato e il pranzo di domenica: oltre al piatto della giornata, le fave con il salame e i formaggi, ci saranno anche primi e secondi piatti di stagione, contorni sfiziosi e prelibati dolci. Il tutto accompagnato da ottimi vini e le immancabili focaccette

Sia sabato sera che domenica pomeriggio sarà presente l’animazione per i più piccoli con baby dance, truccabimbi, palloncini e disegnabimbi in collaborazione con l’associazione “Ostetriche per la Famiglia”. Non mancheranno i tradizionali banchetti con prodotti di artigianato locale e non solo.

Naturalmente non mancherà neppure la musica: sabato 4 sera balli di gruppo, latino americano e disco; domenica 5 dalle 14 si canterà ballerà con orchestra revival e liscio e con i Demuelin, duo dialettale genovese.

Ristorante aperto sia sabato sera a cena che domenica a pranzo con le stesse specialità culinarie.

PER CONTATTI E COME RAGGIUNGERCI: https://bit.ly/2HGYfDm

Zona ristorante al coperto e ampio parcheggio a poche decine di metri dalla sagra.

La manifestazione sarà ecosostenibile: tutte le stoviglie utilizzate saranno biodegradabili ed ecocompostabili.

I proventi della sagra verranno utilizzati per gli scopi statutari e sociali dell’associazione.