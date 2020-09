Fantastico Festival – Finalissima 2020

Sabato 19 settembre torna la Finalissima del Fantastico Festival, il concorso canoro nazionale che negli anni ha visto partecipare e competere centinaia di interpreti, cantautori, band provenienti da tutta Italia. La manifestazione, giunta al sesto anno di vita, è un’iniziativa dall’associazione Mediaquality realizzata con la collaborazione e il supporto dell’assessorato ai Grandi Eventi e Commercio del Comune di Genova, nonché del Municipio VII Genova Ponente, CIV Riviera di Pegli di Ascom Confcommercio e Pro Loco Pegli.

Quest’anno, anche causa Covid, la Finalissima lascia la sua classica sede del teatro di Cicagna per arrivare a Pegli, in una splendida location vista mare, l’Arena degli Artisti. Diciotto i finalisti selezionati su centinaia di audizioni online e live da tutta Italia, i cui nomi insieme alle altre informazioni si possono leggere sul sito ufficiale www.fantasticofestival.it. Attesi anche gli ospiti e i membri della giuria, tra i quali il cantautore Sandro Giacobbe, Neno (Stefano Farinetti), vincitore del premio della critica al Fantastico Festival 2019 e reduce da Amici 19, Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia che ha partecipato alla giuria di Amici e da 5 anni nella giuria del Summer festival e il critico musicale Renato Tortarolo.

La serata della Finalissima sarà condotta da Andrea Carretti, sarà ripresa dalle videocamere di AV Digital Video per la regia di Andrea Vialardi e andrà in diretta streaming su Radio Vertigo One e le piattaforme social Youtube e Facebook. La diretta streaming sarà condotta da Jacopo Saliani, dj conosciuto con il nome di JAY-S, salito agli onori della cronaca per la musica dal suo terrazzo di Multedo durante il lockdown. Direzione artistica a cura di​ Enza Nalbone, il vocal coach sarà ​Luca Damerini​.

All’Arena degli Artisti sono stati predisposti circa 400 posti rispettando il distanziamento anti-contagio. Per assistere l’ingresso è gratuito ma bisognerà prenotare in uno dei punti indicati sul sito www.fantasticofestival.it: gli spettatori saranno convocati per l’ingresso con orari leggermente scaglionati, per evitare assembramenti. L’inizio della serata è previsto per le 20,30.