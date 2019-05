Fantastico Festival 2019 – La Finale

Approda alla finale la quinta edizione del Fantastico Festival, e sono 18 i finalisti che si sfideranno sul palco del Teatro Comunale di Cicagna, sabato 18 maggio 2019 alle ore 21.00

Approda alla finale la quinta edizione del Fantastico Festival, e sono 18 i finalisti che si sfideranno sul palco del Teatro Comunale di Cicagna, sabato 18 maggio 2019 alle ore 21.00.

Ecco i nomi: Edoardo Arancio – Simona Artino – Bad Seals – Giorgia Baghino – Stefano Farinetti – Virginia Giallorenzo – Benedetta Leorati – Michela Lonardi – Domenico “Mimì” Macrì – Valentina Nassano e Daniele Aldovardi – Irene Nizzi – Gianfranco “Gianco” Pisciotta – Martina Rapisarda – Alessia Russo – Sguangia – Elisa “Francis” Siri – 21st Century – Leila Usberti.

Il progetto dell’Associazione MediaQuality di Genova, che, unico nella sua formula, continua a cogliere tale interesse da essere considerato tra i più apprezzati concorsi canori nazionali e il concorso-festival più seguito dai giovani in Liguria. L’altissima qualità canora dei partecipanti, che in semifinale ha dato filo da torcere alla commissione esaminatrice, ha spinto la Produzione a portare il numero dei partecipanti alla finalissima a 18, ciò nonostante, a malincuore, lo staff artistico ha dovuto escludere dalla competizione molti talenti ma con l’auspicio che “tanti si ripresentino nei prossimi anni con la grinta giusta per una finale nazionale come la nostra! ” Luca Damerini, vocal coach. Dunque una formula vincente che vede la finalissima come una spettacolare kermesse musicale dove i concorrenti sono gli unici veri personaggi della competizione, nei meritati panni di artisti, in una grande serata di musica, luci e ospiti, calcando un colorato e fiorito palcoscenico. Il Fantastico Festival per la quinta volta consecutiva vede la sua serata finale sul palco del Teatro Comunale di Cicagna. L’idea di creare il concorso canoro nasce in seno all’Associazione MediaQuality di Genova che dal 2011cura la gestione delle stagioni teatrali nella struttura della Val Fontanabuona. Sergio Giunta e sua moglie Enza Nalbone, rispettivamente direttore organizzativo e direttrice artistica della stagione teatrale e del Fantastico Festival, grazie anche ad una squadra affiatata e professionale che volontariamente cura nei dettagli entrambe le manifestazioni, possono assaporare successi e consensi all’inizio inimmaginabili.

Anche quest’anno grandi nomi per comporre la giuria che attribuirà il Premio Fantastico Festival, il Premio Miglior Interprete e il Premio Miglior Inedito: Massimo Morini, Antonella Serà, Giorgio Usai, Massimiliano Damerini, Maurizio Salvi, Elisa Folli e Simone Rosellini, questi ultimi in rappresentanza di TwebNews e del Il Secolo XIX, media partners del festival. Inoltre sii aggiudicherà il Premio Giuria Popolare chi otterrà più voti, espressi in apposita scheda, dal pubblico in platea la sera della finale, sabato 18 maggio 2019.

L’Amministrazione Comunale di Cicagna attribuirà il Premio Città di Cicagna.

Jacopo Saliani, DJ conosciuto come JAY-S, personaggio che, pur giovanissimo, richiama migliaia di persone nelle tante serate di piazza del nord Italia consegnerà il Premio Radiofonico di Radio Vertigo One.

Il Premio Discografico sarà assegnato dalla Etichetta Discografica Indipendente Neverland Records, direttamente dalle mani di Luca e Amedeo Marci.

Renato Tortarolo, grande conoscitore del mondo della musica e dello spettacolo, giornalista e critico e Lorenzo Coveri, linguista e docente dell’Università di Genova, esperto e critico di testi al Festival di Sanremo esprimono il nuovo trofeo da aggiungere ai già numerosi premi tradizionali del concorso: il Premio della Critica. Con la loro straordinaria esperienza potranno valutare vari aspetti della performance: interpretazione, presenza scenica, capacità di comunicazione oltre che alla valenza vocale.

La finale del Fantastico Festival sarà trasmessa in diretta streaming video su Radio Vertigo One e sarà anche visibile sul canale YouTube del Fantastico Festival con la regia di Andrea Vialardi. Sarà trasmessa successivamente anche in televisione, dagli schermi di Antenna Blu, canale 16 del digitale terrestre. Lo scorso anno sono stati raggiunti circa 40.000 utenti che hanno seguito la diretta, un numero inatteso che la produzione spera di bissare in questa edizione. A condurre la diretta streaming video, Jacopo Saliani alias JAY-S.

L’Organizzazione Generale del Fantastico Festival è sempre sotto l’attenta tutela di Sergio Giunta, la Direzione Artistica è ancora una volta affidata a Enza Nalbone, mentre a tenere tranquilli i finalisti e a dar loro gli ultimi giusti consigli per contenere l’emozione ci penserà il vocal coach Luca Damerini che dopo aver accompagnato i partecipanti per mano fino alla fase finale potrà valutarne i risultati. A condurre la serata finale del Fantastico Festival un nome di sicuro successo, che con indiscutibile esperienza, verve e simpatia accoglierà i partecipanti nonché i numerosi ospiti che si avvicenderanno sul palco durante la serata: Andrea Carretti, genovese, classe 1971, attore, presentatore e speaker ufficiale del Genoa CFC.

Tra gli ospiti: Massimo Morini, Armando Corsi, Giorgio Usai, Maurizio Salvi, Massimiliano Damerini, Antonella Serà, Gioacchino Costa, Camilla Ricciardi, Stefy1986, Daniele Lo Cicero, Daniel Soldano e Mitch.

E’ possibile assistere alla finale del Fantastico Festival e far parte della Giuria Popolare: all’ingresso del teatro sarà consegnata una scheda per votare i propri beniamini.

Il costo del biglietto unico è di Euro 10,00 ed è acquistabile tramite il portale online Happyticket o tramite prenotazione chiamando il numero 349 09 60 750.