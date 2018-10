“Fantasia Italiana” – Concerto per flauto e pianoforte del Duo Chaminade

Sabato 6 ottobre alle ore 21, nell’ambito del programma di concerti organizzato dall’Associazione Musicamica di Genova, avrà luogo il concerto per flauto e pianoforte “Fantasia Italiana”

eseguito dal Duo Chaminade.

Il duo eseguirà Sonata in Do Maggiore per flauto e piano di Gaetano Donizetti, Sonata in La Maggiore per piano solo di Domenico Scarlatti, Opera Medley “Habanera” da Carmen “Sempre libera” da Traviata, Canzone antica napoletana di Salvatore Pappalardo, Souvenir de Naples di Emanuele krakamp, “La Danza” per flauto e piano di Gioacchino Rossini, Variazioni su un tema di Rossini, Frederick Chopin – Taniec Hiszpanski op.12 N.2, Moritz Moszkowski – Polly’s Lied Zuhalterballade Kannonen Songb Kurt Weill, Tango pour Claude di Richard Galliano.

Il Duo Chaminade (Caterina d’Amore al flauto e Antonella De Vinco al pianoforte) nasce dall’incontro di due affermate musiciste campane, con esperienza internazionale. Insieme si sono esibite per importanti Istituzioni concertistiche in numerose città Italiane: Napoli, Roma, Bari, Milano, Matera, Potenza, Capri ed Anacapri, riscuotendo unanimi apprezzamenti di pubblico e critica.

Hanno partecipato al Festival di Bellagio e del Lago di Como in Bellagio, al Festival Autunno Musicale di Cosenza, alla rassegna internazionale di concerti, concorsi ed eventi di Noci (Bari), allo Slow Flute Festival di Parma, al Festival Internazionale di Tarnov in Polonia, tenendo anche concerti per gli Istituti Italiani di cultura di Varsavia, di Cracovia e di Francoforte.