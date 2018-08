Fanny’show, risate ad Arenzano

Arenzano. Nell’avvento della tecnologia digitale si ritorna al varietà in chiave moderna dove i tre artisti Claudia Borroni, Didi Mazzilli ed Enzo Polidoro interpretano personaggi e tormentoni televisivi in una chiave nuova e esilarante. Mercoledì 19 agosto alle 21.30 l’arena estiva di via Sauli ospita Fanny’Show. (Ingresso libero)

Da Amici a Uomini e donne passando per l’Isola dei famosi, sfondando la quarta parete teatrale del mondo del musical, nonché quella del cinema ripercorrendo i grandi classici anche dal punto di vista musicale. Esploreranno i vari metodi della recitazione da Cechov, a Stanislavskij a Swarovski… con citazioni cinematografiche spaziando dal cinema muto alla radio sorda.

Una macchina del tempo diretta verso l’aldilà comico il cui navigatore ha come indirizzo il manicomio.

I tre comici intratterranno con la poesia e la gioia da clown. Uno spettacolo per una serata senza tempo, dove la voglia di riviverla è immediata.