Facciamo Festival 2019, San Martino invasa da teatro, musica e cibo

Genova. FacciamoFestival, la festa dei linguaggi artistici (e non) per creare comunità ai giardini e all’Oratorio tra piazza Remondini e via Lagustena. Teatro,Musica,Cibo

FacciamoFestival 2019

Programma:

Sabato 4 Maggio

14,30 – Apertura Festival

15,00 – Tessiamo le TRAME, annodiamo le RETI a cura di Il Sogno di Tommi e

Coordinamento Patto di S. Martino – Spazio bambini: Giochiamo con… I

vestiti nuovi dell’Imperatore – Spazio adulti: Parliamo di… Facciamo

rete, costruiamo legami. Teatro d’idee

15,30 – Visita al Monastero di Santa Chiara a cura degli amici del Monastero

di Santa Chiara

16,00 – “Aldiquà e Aldilà del mare” spettacolo teatrale a cura di Eppursimuove

17,00 – Merenda per tutti! A cura di Sogno di Tommi, CIV e ACR

17,30 – Facciamo Sport! a cura di Free Sport

18,30 – “Cedrito” Spettacolo teatrale di e con Irene Gulli, produzione Teatro

dell’Ortica

19,30 – Cena in Piazza! A cura di Sogno di Tommi, CIV, ACR, Patto di San

Martino, famiglie e Valori Alpini.

20,30 – Tributo a Fabrizio De André, di Areoplani di Carta a cura del CIV

Domenica 5 Maggio

16,30 – Apertura giornata… con gelato a prezzo “Speciale Festival” della

Gelateria Puro & Bio A cura di Sogno di Tommi

17,00 – Buon compleanno, Nina!” Spettacolo per bambini a cura di Quelli che

la Raccontano

17,30 – Seguendo Nina… Di che emozione sei? Laboratorio creativo A cura di

Il Sogno di Tommi

17,30 – Futuro prossimo, futuro interiore Spettacolo di teatro movimento, di

Nicoletta Vaccamorta – A cura degli allievi dei laboratori di Marte Teatro

18,30 – Estrazione lotteria di Primavera a cura di Il Sogno di Tommi e

Apericena a cura Bar Laura e Pasticceria Fogliotti

Premi Lotteria

1° premio : Apple Airpods valore 170 euro 2° premio: Gift Card Basko valore 100 euro 3° Premio: Gift Card Decathlon valore 70 euro

E non solo… tanti altri premi fino al 15° estratto! 1 BIGLIETTO 2 euro- 3 Biglietti 5 Euro

Il ricavato andrà a sostenere il progetto “Benessere in gioco” attività ludico educative con i bambini in cura nelle U.O. ematologia,oncologia e trapianto di midollo dell’ospedale Gaslini realizzate dagli educatori dell’associazione Il Sogno di Tommi a titolo gratuito.