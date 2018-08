Fabri Fibra a Genova con Marracash

Genova. Per gli amanti del rap nostrano sabato 9 luglio l’appuntamento è da non perdere. Fabri Fibra è in giro per l’Italia per presentare la ripubblicazione del suo album Tradimento. L’appuntamento è alle 21.30 all’Arena del Mare del Porto Antico. Con lui salirà sul palco anche Marracash, per un doppio show.

Marracash è tornato sulla scena musicale grazie all’uscita del suo nuovo album, intitolato Status, uscito lo scorso gennaio.

Costo dei biglietti 25 euro più prevendita.