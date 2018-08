Evoluzioni acrobatiche e sketch divertenti in Psychiatric Alcatraz

Genova. Tornano le evoluzioni acrobatiche di Psychiatric Circus, stavolta con una nuova trama: Psychiatric Alcatraz.

Sono ore da scontare, ma non sono giorni scontati per i detenuti di “Psychiatric-Alcatraz”. Nel carcere le persone diventano un codice, dei numeri e i loro corpi subiscono abusi e soprusi, fino a trasformarsi in contenitori vuoti. Oggetti ingabbiati. Allora chi è il vero criminale? Chi disobbedisce alla regole della società o un istituzione contraddittoria ed ipocrita che si prefigge lo scopo di punire senza sofferenza?

Per il direttore del penitenziario non vi sono dubbi: chi si trova in stato di detenzione è un fuorilegge e come tale va trattato. Siate pronti, dunque, a patire le pene dell’inferno perché è una pena la vostra condanna. La prigione è un labirinto, un dentro che getta la sua luce oscura su un fuori che tanto gli assomiglia. Solo quando sentirete il rumore del cancello chiudersi alle spalle, capirete che la vostra vita sarà finita.

Dopo la fortunata tournèe di Psychiatric Circus, la compagnia porta in scena un nuovo irriverente show di circo-teatro dove artisti provenienti da tutto il mondo, mostreranno il loro desiderio d’evasione e di libertà, attraverso numeri aerei, musica, acrobatica ed esilaranti sketch. Emozioni a non finire, immagini suggestive e una sana risata, perché non c’è nulla di più bello che fare riflettere col sorriso.

Appuntamento alla Fiera di Genova dal 1 al 24 giugno 2018. Spettacoli ore 21.30, domenica ore 19.30. Martedi e mercoledi riposo. Durata spettacolo due ore più 45 minuti di prespettacolo

Prezzi: avanzi di galera 20 euro, ergastolani 30 euro, infami 40 euro.

Il 7 e 14 giugno il direttore sarà Paolo Ruffini.