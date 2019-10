EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 19/20

L’European Outdoor Film Tour entra nella sua diciannovesima edizione! Sin dal 2001 l’E.O.F.T. ha sempre offerto solo il meglio delle avventure outdoor e dei viaggi avventurosi: il nuovo trailer offre uno sguardo unico sulla selezione dei documentari presentati quest’anno, scelti ancora una volta con molta cura: www.eoft.eu/trailer

Assolutamente da segnalare è il film NINA WILLIAMS: HIGHLY ILLOGICAL: la climber protagonista del video scala un highball boulder davvero impressionante, di livello mondiale. Il suo obiettivo è diventare la prima donna a ripetere la via di Alex Honnold Too Big To Flail, in California. Per chiunque la guardi, da un’altezza di 15 metri, senza nessuna corda né protezione di sicurezza, sarà chiaro che non si può parlare di arrampicata ‘alla portata di un salto’. Elias Elhardt è consapevole che è un privilegio essere uno snowboarder professionista, ma è anche combattuto da alcuni conflitti ideologici e si pone delle domande per cercare di chiarirli: come proteggere ciò che si ama? Come si può condurre una vita tra le montagne cercando di proteggerle? Il film CONTRADDICTION approfondisce questi contrasti.

Ma non finisce qui! Nel documentario LE MINIMALISTE Eliott Schonfeld — il volto di E.O.F.T. 19/20 — tenta di attraversare l’Himalaya senza abbigliamento tecnico né un equipaggiamento specifico. RETURN TO EARTH mostra che anche i bambini e gli adolescenti possono rendere magica la mountain bike, mentre THE MOVEMENT celebra la corsa in tutte le sue diverse sfaccettature. Si scoprono anche nuove frontiere che si discostano dalle attività outdoor più classiche, come pattinare sulle strade non asfaltate del Ruanda e giocare a golf lungo le vaste e selvagge distese della Mongolia. E poi, davvero, chi prenderebbe uno Zeppelin per andare a sciare?

Per la prima volta, la rassegna dell’E.O.F.T. comprenderà un film dedicato al vincitore del 21st Century Adventurer Award. Inoltre sono stati nominati quattro fuoriclasse eccezionali, Antoine Girard, Tamara Lunger, Sarah McNair-Landry e Ben Stookesberry: il premio sarà ufficialmente consegnato il ​​9 ottobre 2019, all’anteprima riservata agli ospiti invitati presso l’Alte Kongresshalle di Monaco. In seguito l’E.O.F.T. 19/20 inizierà il suo lungo viaggio: oltre 500 eventi, in 20 diversi Paesi.