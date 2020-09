Euro birdwatching 2020 – LIPU

Torna anche nel 2020 la giornata dedicata all’ Euro birdwatching, per un grande censimento degli uccelli selvatici in Europa, proprio nel clou della migrazione autunnale “di ritorno” verso i luoghi di svernamento nel sud del Mediterraneo e in Africa.

Come ogni anno saranno decine le specie da osservare in occasione dell’Eurobirdwatch, il più grande evento dedicato al birdwatching e organizzato da BirdLife Europa, che la Lipu lancia in Italia come “Big Day” nel weekend del 3 – 4 ottobre.

Il programma prevede un’escursione Domenica 4 Ottobre a Portofino Vetta – Semaforo Nuovo , con orario dalle 8.00 – 14.00 circa.

Ci accompagnerà Luca Baghino, esperto ornitologo.

Ritrovo presso: parcheggio situato in località Portofino Vetta H 8.00.

Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi.

Evento a numero chiuso nel rispetto del DPCM 17/05/2020 e dell’Ord. R.T. n. 61 30/05/2020

Abbigliamento da escursioni e antipioggia: scarpe da trekking oppure stivali di gomma, k-way, abiti caldi e a strati, binocolo, mascherina, igienizzante personale per le mani e autocertificazione da scaricare, stampare e consegnare al responsabile.

Si consiglia di portare con se uno spuntino e una borraccia di acqua.

Per info e prenotazioni escursione:

info@lipugenova.org

Facebook LIPU Sezione di Genova