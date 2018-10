Ettore De Katt presenta “Cocktail fatale”

“Gustare un cocktail è un po’ come lasciare da parte per un momento gli affanni e le amarezze che a volte incontriamo nel nostro cammino per vivere un momento, se non di sogno, almeno di serenità”. Non sempre è così. Un serial killer uccide, con un misterioso veleno, soltanto donne. L’avvocato Franco Galliani, marito della prima vittima, decide di seguire il Codice di Hammurabi – la pena sarà uguale al danno provocato – e pensa alla vendetta.

La collega e amica Veronica Parodi, razionale difensora delle donne oggetto di violenza, sarà la sua complice. Tra cocktail, locali del centro storico di Genova, investigatori privati, donne dell’alta società e prostitute si dipana una storia dal finale inaspettato per lo stesso Galliani.

Ettore De Katt nasce e vive a Genova. Lavora come commissario e direttore del personale su lussuose navi e successivamente diventa consulente del tribunale di Genova. Ha pubblicato con Erga il manuale 70 Cocktails classici e con birra. Le donne sono le vere protagoniste delle sue opere e “la ragazza dai lunghi capelli biondi, dalla bellezza non di questa terra”, ritorna in questo romanzo.