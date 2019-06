Esposizione dedicata al pittore genovese Aldo Cestino

Sarà inaugurata, sabato 15 giugno alle ore 16,30 al Museo Civico “Andrea Tubino” di Masone, l’esposizione incentrata sulla figura del pittore genovese Aldo Cestino (1930 – 2004), esposizione antologica curata da Lia Sanna e Paolo Ottonello.

Il noto artista è stato il primo a tenere un regolare corso di Pittura a Masone, dal 2001 al 2004, dando origine all’attuale Club Artistico Masonese del presidente Vittore Grillo. Fino al 22 settembre si potranno ammirare tutti i più importanti elementi dell’intera gamma del suo multiforme estro artistico, a cui saranno affiancati i quadri eseguiti dai suoi allievi d’allora.

Aldo Cestino è nato a Genova Pegli nel 1930, dove è vissuto sino alla morte avvenuta nel 2004. Allievo di Federico Piccone (1882-1963) ed Ernesto Massiglio (1895-1974), ha sperimentato varie forme di espressioni artistiche, prima di dedicarsi professionalmente alla pittura e alla grafica. Dopo esperienze espositive come “pittore di strada” a Genova e soprattutto a Milano – che non disdegnava ricordare negli ultimi anni della vita, anzi lo faceva con gioia e qualche rimpianto – Cestino si è posto al centro della scena artistica Genovese della pittura figurativa, ottenendo esteso e duraturo consenso, non solo di critica. Nel 1972 ha esposto alla Tanaka Gallery di Osaka (Giappone). Nel 1987 ha partecipato all’Art Expo di New York City. Ha esposto nella comunità artistica di Gloucester in Massachusetts ed è stato ammesso a Salmagundi Art Show di New York City. Nella stessa città statunitense nel 1991 ha rappresentato i pittori genovesi all’ “Italian Trade Center”.

Apertura sabato, domenica dalle 15.30 alle 18.30, per visite extra contattare Gianni Ottonello 347 1496802.

Aperture straordinarie e serali, ferragosto e feste Centro Storico museomasone@gmail.com